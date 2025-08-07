Habertürk
        Beşiktaş'ta Ernest Muçi sakatlandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ernest Muçi sakatlandı!

        Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde karşılaştığı St Patrick's maçında sakatlık yaşayan Ernest Muçi, yerini Keny Arroyo'ya bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 23:18 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:18
        Beşiktaş'ta sakatlık!
        UEFA Konferans Ligi ön elemesinde St Patrick's ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

        Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Ernest Muçi, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

        Beşiktaş Muçi yerine 59. dakikada Keny Arroyo oyuna dahil oldu.

