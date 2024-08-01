Beşiktaş'ta Erdoğan Kaya, Kırklarelispor’a transfer oldu
Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Erdoğan Kaya'nın Kırklarelispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Giriş: 01.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:06
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki defans oyuncusu Erdoğan Kaya, Kırklarelispor'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erdoğan Kaya’nın nihai transferi hususunda Kırklarelispor’la anlaşmaya varılmıştır. Erdoğan Kaya’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
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