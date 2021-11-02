Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Sporting Lizbon Beşiktaş maçıyla devam edecek. Gruptaki 4. maçına çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

S.LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Sporting Lizbon Beşiktaş maçı 3 Kasım günü 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

KARTALDA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçında Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Necip, Wellington, Montero, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Kenan Karaman

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi kalan maç fikstürü şöyle:

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş