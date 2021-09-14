Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi serüveni yarın akşam başlayacak. Siyah beyazlılar C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sakatlığında savunmada kimin oynayacağı merak ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Welinton - Montero ikilisine görev vermeyi düşünüyor. Borussia Dortmund karşısına kalede Ersin Destanoğlu ile başlayacak olan Yalçın, savunmada Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'a görev verecek. Orta alanda Josef, Atiba ve Pjanic oynayacak. Hücum hattında Ghezzal ile Batshuayi'nin yeri garanti. Diğer isim Larin ya da Kevin N'Koudou olacak. Sergen Yalçın diğer isim için kararını bugün yapılacak son antrenmanda verecek.

PRİM BELLİ OLDU!

Bu arada siyah beyazlı yönetim Dortmund karşısında galibiyete 20'şer bin prim belirledi. Devler ligi'nde galibiyete 2 milyon 800 bin euro para ödülü veriliyor. Yönetim maçın kazanılması halinde bu paranının 4'te 1'ini oyunculara dağıtmayı planlıyor.