Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda denetim kurulu raporu sunulacak ve yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Öte yandan, toplantının ardından 2021 yılı itibarıyla kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna katılan üyeler için mazbata töreni yapılacak.