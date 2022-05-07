BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik maçı yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ardından tesislerde kampa giren siyah-beyazlı takımın derbi kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.