Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta 2. sarıdan kırmızı kart gören Montero ile sararan Valentin Rosier'in Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesi sonrası gözler savunmada kimin oynayacağına çevrildi.

Sakatlığı nedeniyle Kayseri'ye götürülmeyen Domagoj Vida için sağlık heyetinin mesaisi sürerken Hırvat stoperin dev maça yetiştirilmesi bekleniyor.

Vida'nın oynaması halinde savunmadaki diğer Welinton ve Serdar Saatçı olması beklenirken olumsuz bir durumda ise Necip Uysal'ın savunmanın merkezinde olacağı bildirildi.

Sağ bek için ise genç Kerem Kalafat öne çıkarken son Kayserispor maçında 2 golle yıldızlaşan Kevin N'Koudou'nun da 11 başlaması bekleniyor.