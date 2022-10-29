Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier ile Portekizli orta saha Gedson Fernandes daha önce oynadıkları maçlarda 3 sarı kart gördü. İki oyuncu, Ümraniye maçında oynar ve kart görürlerse gelecek haftaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar (yarın) günü evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Rosier bu sezon 11 maçta forma giydi ve 922 dakika süre aldı. Başarılı sağ bek 11 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. Gedson ise 11 maçta 758 dakika oynayıp 1 asist üretti.