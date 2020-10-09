Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmalarıya başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışması ile süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.