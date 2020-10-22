Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.