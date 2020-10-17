Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.