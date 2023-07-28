Beşiktaş'ta Demarai Gray gelişmesi!
Beşiktaş, Everton forması giyen Demarai Gray'in peşine düştü
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Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Everton'dan Demarai Gray'in peşine düştü.
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Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibiyle temas kuruldu.
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Merseyside ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Premier Lig'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da devrede.
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Bu arada İngiliz Sky Sports'un haberine göre; Everton'ın Gray için 15 milyon sterlin talep ettiği belirtildi.
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Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.