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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Demarai Gray gelişmesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Demarai Gray gelişmesi!

        Beşiktaş, Everton forması giyen Demarai Gray'in peşine düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2023 - 17:44
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          Hücuma takviye için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Everton'dan Demarai Gray'in peşine düştü.

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          Everton forması giyen 27 yaşındaki Jamaikalı sol kanat için İngiliz ekibiyle temas kuruldu.

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          Merseyside ekibi ile 1 sezon daha kontratı bulunan Gray için Premier Lig'den West Ham United, Crystal Palace ve Fulham da devrede.

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          Bu arada İngiliz Sky Sports'un haberine göre; Everton'ın Gray için 15 milyon sterlin talep ettiği belirtildi.

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          Deneyimli isim, Everton forması ile 75 maçta 12 gol ve 6 asist ile oynadı.

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