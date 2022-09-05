Beşiktaş'ta Dele Alli şoku!

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin çekilen MR'ı sonucunda uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. İngiliz yıldızın iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."