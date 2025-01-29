Ndour Twente'ye karşı yok!
UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak Perşembe akşamı (yarın9 Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Cher Ndour, hastalığı sebebiyle siyah-beyazlıların Hollanda kafilesinde yer almadı.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Hollanda'ya götürülmedi.
Beşiktaş'ta ayrıca, isimleri UEFA listesinde olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor: