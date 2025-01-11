Ndour siftah yaptı!
Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Cher Ndour, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Bodrum FK karşısında attı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodrum FK’yı 2-1 mağlup ederken, siyah-beyazlıların ilk golünü 32. dakikada Cher Ndour attı. Ndour, kaydettiği bu golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig’de 12. maçında çıkan 20 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.
İtalyan futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve elemelerinde 8, Türkiye Kupası’nda da 1 müsabakada görev aldı.