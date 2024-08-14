Beşiktaş'ta Cher Ndour ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. İtalyan orta saha daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
VAN BRONCKHORST VE TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, idman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Cher Ndour, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde; Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla tanıştı.
Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularımız, yeni transferimiz Ndour’a başarılar diledi."