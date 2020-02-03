DHA

İstanbul Beşiktaş'ta, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi.

Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.