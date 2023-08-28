Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni görüşme
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması için bu hafta yeni bir görüşme daha yapılacak
- 1
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
- 2
Bir süredir sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan ile bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi.
- 3
Şenol Güneş'in de anlaşılmasını çok istediği iki isimle yapılacak görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.
-
- 4
Yönetim tecrübeli isimlere ilk önerdiği rakamlarda olumsuz yanıt alsa da gerekli iyileştirmelerin yapılacağı bildirildi.