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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni görüşme - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni görüşme

        Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerinin uzatılması için bu hafta yeni bir görüşme daha yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:17
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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          Bir süredir sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan ile bu hafta masaya oturulacağı öğrenildi.

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          Şenol Güneş'in de anlaşılmasını çok istediği iki isimle yapılacak görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.

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          Yönetim tecrübeli isimlere ilk önerdiği rakamlarda olumsuz yanıt alsa da gerekli iyileştirmelerin yapılacağı bildirildi.

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