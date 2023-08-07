Beşiktaş'ta Cenk Tosun takımla çalıştı

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği antrenman 1.5 saat sürdü. Takım toplantısıyla başlayan idman koşu istasyonunun ardından, bire bir ve ikiye iki hücum çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümde ise Bakü karşılaşmasının taktiği çalışıldı. Teknik direktör Şenol Güneş taktik çalışmada, cezalı Masuaku'nun yerine Umut Meraş, Necip'in yerine ise Amartey'i as kadroya koydu. Antrenman kenar ortaları ile sona erdi.