Beşiktaş'ta Burak Yılmaz rüzgarı!
Almanya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Burak Yılmaz fırtınası esiyor
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Futbolculuk kariyerini noktalayıp Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olan Burak Yılmaz da kampın yıldızları arasında yer alıyor.
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Kartal'ın eski golcüsü, idmanlarda tecrübelerini futbolculara aktarırken hücum hattıyla da yakından ilgileniyor.
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Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında bir sezon geçiren Jackson Muleka, kamp döneminde öne çıkarken Augsburg maçında 1, Mezokövesd-Zsory 2 gol attı.
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Siyah-beyazlıların genç forveti Semih Kılıçsoy da son maçta şık bir golle fileleri bulurken diğer gol Aboubakar'dan geldi.