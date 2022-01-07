Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ve üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'den sonra üç futbolcunun daha testinin pozitif çıkması endişeyi artırırken vaka sayısının da yükselebileceği belirtiliyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır"

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOK

Önder Karaveli, Beşiktaş'ın Çaykur Rizepsor'la deplasmanda oynayacağı maçta takımın başında olamayacak. Testi nedeniyle yedi gün karantina süresi olan Karaveli bu maçta oyuncularını izolasyon nedeniyle yalnız bırakacak.