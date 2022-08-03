Beşiktaş bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da geleceği şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce transfer ettiğimiz Makedon kanat oyuncusu Besar Gudjufi ile ilgili hamlesini yaptı.

GUDJUFI'NİN LİSANSI ÇIKARILDI

Siyah-beyazlılar, TFF ile irtibat kurdu ve Makedon futbolcununun lisansı çıkarıldı. 18 yaşındaki futbolcu, hatırlanacağı üzere Belasica takımından transfer edilmişti. Oyuncunun lisans durumu TFF'nin resmi sitesindeki kayıtlarda da yerini aldı.