Beşiktaş, 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula 4 adayla gidecek. Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın aday olduğu kongre öncesinde adaylar da çalışmalarına başladı. Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla projelerini ve nasıl bir çalışma içinde olacaklarını açıklarken, Serdal Adalı ise sahaya indi. Dün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen ve projelerini anlatan Adalı, ardından Beşiktaş Çarşı'ya giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu. Taraftarla camianın tekrar bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen ve bu doğrultuda ilk olarak Beşiktaş taraftarının kalbi olan Çarşı'ya ziyarette bulunan Adalı, seçime kadar olan sürede ziyaretlerini sıklaştıracak.

Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, özellikle sosyal medya hesaplarından çalışmalarına başlarken, birçok dernek ve üyeyle de bire bir görüşmelerde bulunuyor. Son günlerde Altunizade'deki ofisinde kurmaylarıyla birlikte geç saatlere kadar kongre üzerinde çalışan Ahmet Nur Çebi de bu hafta sahaya inmeyi planlıyor. Hürser Tekinoktay da Çebi gibi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Beşiktaş'ta altyapı teknik direktörlüğü yapan ve bir dönem Scala'nın da yardımcılığını yapan Tekinoktay, özellikle kulübün efsane isimleri olan eski futbolcular ve tribün liderleriyle görüşerek seçim öncesinde camiada birlik ve beraberliği sağlayacağı projelerini anlatıyor. Bir diğer aday olan İsmail Ünal ise şu ana kadar sessiz kaldı. Kongre çalışmalarına bugün itibariyle başlayan Ünal'ın, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlatacağı öğrenildi. Adaylar arasında bir birleşme olup olmayacağı ise bu hafta içinde belli olacak. Başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri ise perşembe günü netleşecek. Ayrıca perşembe günü seçime girecek olan isimlerin, genel kuruldaki oy pusula renkleri de belli olacak.