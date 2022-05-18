Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çimen, kulüp tüzüğünün 35. maddesi gereğince hazırladığı dosyayı, divan kurulu genel sekreteri Turgay Pirinç'e verdi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 29 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın saat 10.30'da BJK Akatlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.