Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.