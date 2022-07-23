Beşiktaş'ta savunma bölgesinde sakatlık sıkıntısı... Tedavi süreci devam eden Romain Saiss'in ardından Francisco Montero da antrenmanda sakatlık yaşadı. Sayı olarak savunma bölgesinde sorun yaşayan Beşiktaş'ta genç takımda yer alan Badra Cisse, İspanya kampına dahil edildi.

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