Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" anıldı

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Beşiktaş'ta futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak görev alan Efsane isimlerden "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 35. yılında anılıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden ‘Baba’ Hakkı Yeten’i vefatının 35. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.