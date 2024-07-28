Beşiktaş'ta ayrılık: Tayfur Bingöl, Eyüpspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Tayfur'u Eyüpspor'a kiralayacak
Giriş: 28.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:52
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'dan flaş bir hamle geldi.
İstanbul temsilcisi, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, Tayfur'u Eyüpspor'a kiralayacak.
Transferin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
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