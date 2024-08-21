Beşiktaş'ta ayrılığı Giovanni van Bronckhorst duyurdu

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak."

"HER MAÇIN ORTAMI FARKLI"

"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur.

"ZEMİN, RAKİBİMİZ İÇİN DE ZOR OLACAK"

"Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak."