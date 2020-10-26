Takımlarının ilk 2 golünü kaydeden Atiba ile Aboubakar bu sezon ilk gollerine ulaştı.

Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de 12 gol kaydeden Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Beşiktaş, ikinci penaltı golünü kaydetti.