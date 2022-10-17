Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular salon idmanları yaparken diğer futbolcular pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda çift kale taktik maç yaparak günü noktaladı.

2 gün izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.