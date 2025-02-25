Beşiktaş'ta Arroyo, Beşiktaş'ta siftahı yaptı!
Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı.
Giriş: 25.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:30
Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı.
Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.
Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
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