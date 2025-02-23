Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı mesaisi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Antalya'da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.