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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:43
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        Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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        Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladılar. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, 2 Kasım Perşembe günü saat 12.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

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