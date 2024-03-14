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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

        Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:45
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        Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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