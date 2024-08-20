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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain'de veda zamanı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain'de veda zamanı

        Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain ile yolların ayrılması için geri sayım sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:10
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        Chamberlain'de veda zamanı
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        Beşiktaş'ın yolları ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain ile görüşmelerin bu hafta sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

        İngiliz futbolcu, ülkesinden aldığı teklifleri değerlendirirken kontrat feshi için de pazarlıklar sürüyor.

        Yeni sezonda ülkesine dönmek isteyen Chamberlain'in ayrılığının kısa süre içinde resmileşmesi ve yabancı kontenjanında yer açılması bekleniyor.

        Beşiktaş yönetimin kadroda düşünülmeyen bir başka isim olan Daniel Amartey ile de görüşmeleri devam ediyor.

        Vincent Aboubakar ise takımdan ayrılmayacağını bir kez daha yineledi.

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