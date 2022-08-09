DHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5´e 2 çalışmasıyla devam etti. 4 gruba ayrılan oyuncular, saha içinde çeşitli yarışmalar yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30´da yapacağı çalışmalarla devam edecek.