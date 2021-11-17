Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı antrenman, istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları sonrasında dar alan oyunları oynanırken antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.