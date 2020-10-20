Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sakatlık durumu

AA

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.