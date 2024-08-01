Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, Polonya'ya transfer oldu!
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Polonya ekibi MKS Cracovia SSA Kraków'a transfer olduğunu açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam eden Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ile yollar resmen ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Bosna Hersekli futbolcunun Polonya ekibi MKS Cracovia SSA Kraków'a bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.
İşte o açıklama:
"Ajdin Hasic, MKS Cracovia SSA Kraków'a Transfer Oldu
Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic’in nihai transferi hususunda MKS Cracovia SSA Kraków ile anlaşmaya varılmıştır.
Ajdin Hasic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
HASIC PARLAYAMADI
Beşiktaş'ın 2020 yılında Dinamo Zagreb'in B takımından transfer ettiği Ajdin Hasic de kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu geçen sezon ülkesinin takımlarından Sarajevo'da kiralık olarak forma giydi.