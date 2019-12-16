Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana hazırlık kamplarında yer alan ve 18 yaşını 7 Ekim'de doldurduğu için kadroya dahil edilmeyen Ajdin Hasic'le ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor...

Siyah-beyazlı kulübün bir önceki yönetiminin imzaladığı sözleşmede bu futbolcuya 2 milyon Euro imza parası ödenmesi kararlaştırılırken, yeni yönetim bu meblağı aşağıya çekmek istiyor. Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları bu futbolcunun kadroya dahil edilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtirken, miktarı da aşağıya çekmek istediklerini söyledi.

Ayrıca kadroda yer alan 13 yabancı futbolcuya ek olarak 1 yabancı transfer etme hakkı olan Beşiktaş, bu kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediği için Ajdin Hasic'in lisansı konusunda belirsizlik yaşanıyor. Torunoğulları, böyle bir durumda Hasic'e lisans çıkartamayabileceklerini ve böyle bir durumda genç yıldızın önümüzdeki sezon forma giyeceğini ifade etti.