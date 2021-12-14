Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Adem Ljajic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Ljajic’i kadroya yeniden dahil etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Sırp yıldız, 4-2 kazanılan Kayserispor maçını aylar sonra Vodafone Park'a gelerek seyretmiş ve dikkat çekmişti.