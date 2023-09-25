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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı, Gedson da takımla çalıştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı, Gedson da takımla çalıştı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:38
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        Beşiktaş'ta Gedson geri döndü!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.

        Öte yandan hafif sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Gedson Fernandes de takımla çalışmalara yeniden başladı.

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