29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ta 1988-1989 sezonunda forma giyen eski İngiliz milli futbolcu yaptığı açıklamada, Türkiye'deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını ifade ederek, ''Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş'ta olgunlaştım. O yıllarda İstanbul'da tesis imkanları kısıtlıydı ama çok iyi bir kadroda yer alıyordum. Kulüpte dayanışma ve sıcak, samimi bir arkadaş ortamı gördüm. Beşiktaş'ta kazandığım tecrübeler beni Premier Lig'de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye'de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve özlüyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş taraftarının da kalbinde özel bir yeri olduğunu belirten 53 yaşındaki eski yıldız futbolcu, ''Yıllar geçse de beni unutmadıklarını biliyorum. Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur.'' ifadelerini kullandı.
"TÜRK YEMEKLERİ GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"
Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda en çok Boğaz'da dolaşmayı ve Türk mutfağının lezzetlerini tatmayı sevdiğini kaydeden Les Ferdinand, ''Türk yemekleri gerçekten çok güzel. Ama en çok da fıstıklı baklava, o benim favori tatlım. Şu sıralar koronavirüs salgını nedeniyle mecburen evdeyim, her şey düzeldiğinde bir gün yeniden İstanbul'a gelip, eski dostlarla buluşmak istiyorum.'' diye konuştu.
"KORONOYA KARŞI BİZE VERİLEN TALİMATLARA UYALIM"
Les Ferdinand, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dünya genelinde yapılan "evde kal" çağrısına da destek verdi.
Ferdinand mesajında, ''Bize verilen talimatlara uyalım. Eğer evden çıkmaz ve tüm kurallara uyarsak bu çirkin virüsün birçok insanın hayatını tehdit etmesine engel oluruz. Umarım dünya bir an önce normal günlerine döner.'' yorumunu yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!