Annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Aboubakar ve sakatlığı nedeniyle Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen Ghezzal'den siyah-beyazlılara müjde geldi. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı kadrosunu açıklarken iki yıldız da kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kadrosu şöyle:

Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Kartal, Mensah, Nkoudou, Güven, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan