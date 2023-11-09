Beşiktaş'ta Aboubakar maça dakikalar kala sakatlandı!
Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçının başlamasına dakikalar kala Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesinde Vincent Aboubakar şoku yaşandı.
Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları öncesinde yüksek ateş nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt maçının 11'ine yazıldı ama son dakika kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'ta ısınma sırasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar, Bodo/Glimt karşısında oynayamayacağını söyledi.
Vincent Aboubakar'ın sakatlığının ardından yerine Cenk Tosun ilk 11 başladı.