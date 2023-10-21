Bu sezon Konferans Ligi ve Süper Lig'de attığı 8 golle takımın en golcü oyuncusu olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altında 100'üncü maçına çıktı.

3 farklı dönemde Beşiktaş forması giyip, 2 şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 100'üncü maçına Galatasaray karşılaşmasında çıktı. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 99 maça çıkan tecrübeli golcü, takımına 59 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Aboubakar, derbi karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Süper Lig´in 8´inci haftasında 2-0 kazanılan Beşiktaş maçının 11´inde 5 değişikliğe giderek Galatasaray karşısında takımını sahaya sürdü.

Yılmaz; Ersin Destanoğlu, Bailly, Salih Uçan, Chamberlain ve Muleka´nın yerlerine; Mert Günok, Colley, Tayfur Bingöl, Gedsson ve Rashica´yı 11´de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok´a emanet eden Burak Yılmaz, savunma hattını Rosier, Amartey, Colley ve Zaynutdinov´dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Tayfur Bingöl´ü görevlendiren Burak Yılmaz, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Rashica´yı oynattı. Burak Yılmaz´ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

BURAK YILMAZ'IN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından seçime kadar takımın başında görev yapacağı açıklanan Burak Yılmaz, teknik adam olarak ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Lugano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçim kararı almıştı. Seçim kararının ardından teknik direktör konusunda seçimi yeni yönetime bırakmak isteyen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, olağanüstü seçime kadar Burak Yılmaz'ın takımın başında görev almasına karar vermişti. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk maçına İstanbulspor mücadelesinde çıkan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte teknik adam olarak ilk kez bir derbi maçta görev yaptı.

REKLAM

GEDSON 5, MERT GÜNOK 3 MAÇ SONRA 11´E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Gedson Fernandes ve Mert Günok, Galatasaray derbisiyle ilk 11´deki yerlerini aldı. Ligin 5´inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk 11´de görev yapan Gedson Fernandes daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray derbisine 11´de başladı. Ayrıca Adana Demirspor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Mert Günok da Süper Lig´de Konyaspor ve İstanbulspor ile Konferans Ligi´nde oynanan Lugano karşılaşmalarında forma giyememişti. Tecrübeli kaleci de 3 maçlık aranın ardından 11´deki yerine döndü.

TAYFUR BİNGÖL İLK KEZ 11´DE

Beşiktaş´ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla bu kez ilk kez 11´de görev yaptı. Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl, Alanyaspor maçıyla birlikte ligin 3´üncü haftasında oynanan Hatayspor maçına 11´de başlamıştı. Beşiktaş formasıyla, İstanbulspor maçına sonradan oyuna dahil olan Tayfur Bingöl, derbide 11´de başladı. Tayfur, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11´de görev yaptı.