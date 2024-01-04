Beşiktaş'ta Aboubakar'a bir talip daha!
Giovanni van Bronckhorst ile prensipte anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Siyah-beyazlılardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu santrfora Meksika ekibinin kanca attığı öne sürüldü.
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Actu Cameroun'un haberine göre; Meksika devi Monterrey'de kurmaylar Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar için harekete geçti. Monterrey'in Kamerunlu santrforu renklerine bağlamak istediği aktarıldı.
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Meksika devinin bu transferde Gremio ile rekabet edeceği kaydedildi. Gremio'nun Luis Suarez'in boşluğunu Vincent Aboubakar ile doldurmayı hedeflediği vurgulandı.
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GREMIO BAŞKAN YARDIMCISI DOĞRULAMIŞTI
Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun başkan yardımcısı Antonio Brum, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.
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Antonio Brum açıklamasında, "Vincent Aboubakar, Robert Lewandowski ve Luis Suarez gibi harika bir forvet. Luis Suarez'in yerine oyuncu arıyoruz. Koşullarını, maaşını ve Brezilya'ya gelmek isteyip istemediğini inceliyoruz" diye konuşmuştu.
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincent Aboubakar'ın ayrılığı ile ilgili gelen soruya daha önce şu cevabı vermişti:
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"Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider."
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