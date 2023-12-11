Beşiktaş'ta Aboubakar 2 ayda bitti!
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Aboubakar, 2 aydır gole hasret kaldı... Siyah-beyazlı yönetim, son dönemde sürekli sakatlandığı için eleştirilen 31 yaşındaki forveti 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuzluğu' sebebiyle kadro dışı bırakırken, Aboubakar'ın Beşiktaş'taki 3. dönemi çıkmaza girdi.
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Beşiktaş'ta son dönemde sakatlığını gerekçe göstererek bazı maçlarda forma giymeyen ve görev yaptığı mücadelelerde de etkisiz kalan Vincent Aboubakar, 'performans düşüklüğü' ve 'takım içindeki uyumsuzluğu' sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
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Siyah-beyazlılardaki 3. dönemine iyi başlasa da son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları ve disiplinsiz hareketleriyle yine hayal kırıklığı yaratan Kamerunlu futbolcu, 2 aydır gol atamıyor.
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Son olarak 8 Ekim tarihinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, o tarihten bu yana gol orucunu bozamadı...
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Sezona fırtına gibi başlayan Aboubakar, Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 5 gol kaydedip 1 de asist yapmıştı.
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Ligde ilk golünü 6’ncı haftada kaydedip 4 maçlık seri yakalayan Aboubakar, son golünü ise 8 Ekim'de attı.
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Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golü atan tecrübeli futbolcu, sonrasında ise hastalık ve sakatlıklar nedeniyle 4 karşılaşmada sahada olamadı.
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Forma giydiği son 5 karşılaşmada ağları sarsamayan Aboubakar’ın gol hasreti 2 aya çıktı.
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Bu sezon ligde 4 golü bulunan deneyimli santrfor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.