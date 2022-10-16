Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya tepki!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken siyah-beyazlı taraftarlar, bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

İki takımın da sahaya çıktığı anda tezahürata başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yere yatsana, yere yatsana, Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Abdullah Avcı, Temmuz 2019 - Ocak 2020 arası dönemde Beşiktaş'ta görev yapmıştı.